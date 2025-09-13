Lutto a Perugia, morto a 29 anni Michele D’Agostino, medico del settore giovanile biancorosso

Un dolore profondo colpisce il mondo dello sport e l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. A soli 29 anni è scomparso Michele D’Agostino, giovane medico specializzando in ortopedia e traumatologia all’Università degli Studi di Perugia.

Il Perugia Calcio ha annunciato la sua morte con un messaggio di cordoglio, ricordando il contributo che D’Agostino aveva dato nella passata stagione come membro dello staff medico del settore giovanile biancorosso.

«Il Perugia si stringe in un forte abbraccio alla famiglia ed esprime le più sentite condoglianze», ha fatto sapere la società, unendosi al dolore dei suoi cari e della comunità ospedaliera.

Originario di Reggio Calabria, D’Agostino viveva da anni a Perugia, dove si era distinto per professionalità e passione. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto immenso tra colleghi, amici e nel mondo sportivo umbro.