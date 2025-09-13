Tublat.com svela il suo DNS Anycast globale: la Digital Company italiana che sfida i giganti e prepara la rivoluzione della CDN Tublat

Una startup di provincia lancia un’infrastruttura mondiale a 1,99€, gettando le basi di una CDN capace di ribaltare il mercato e ridefinire le regole del digital business.

Immagina una piccola azienda italiana che decide di sfidare i colossi mondiali del web su un terreno che sembrava blindato. Immagina di svegliarti un giorno e scoprire che da Sant’Agata de’ Goti (BN), un borgo nel cuore della Campania, sta nascendo una digital company con l’ambizione di diventare protagonista nel mondo dell’hosting e delle infrastrutture globali. Non è fantascienza, è ciò che sta accadendo ora con Tublat.com, che ha appena annunciato il lancio del suo DNS Cluster Anycast globale, primo passo verso la futura e attesissima cdn tublat.

In un settore dove tutto sembrava già scritto, dove Cloudflare, Akamai e Amazon Web Services dominano incontrastati, il debutto di Tublat.com assume i contorni dello scoop tecnologico. Perché non si tratta soltanto di un annuncio tecnico, ma di un manifesto dirompente: rendere accessibili strumenti di rete di livello enterprise a startup, PMI ed e-commerce a un costo che parte da appena 1,99 euro al mese. Una cifra simbolica che racconta più di mille parole la filosofia dell’azienda: democratizzare la potenza del digitale.

La mossa è tanto audace quanto calcolata. Il DNS Anycast non è un vezzo tecnologico, ma il cuore pulsante su cui si costruisce qualsiasi Content Delivery Network. Senza un DNS solido, veloce e resiliente, una cdn non può reggere. Ecco perché Tublat.com ha deciso di partire proprio da qui. Il nuovo cluster globale consente di annunciare lo stesso indirizzo IP da più nodi sparsi nel pianeta, instradando automaticamente ogni richiesta verso il punto più vicino o performante. Risultato: tempi di risposta più rapidi, resilienza agli attacchi DDoS, continuità operativa garantita. È la base tecnologica che consente di costruire una rete distribuita capace di scalare a livello mondiale.

Dietro questo annuncio c’è la visione di Gianluca Iannotta, fondatore di Tublat.com, che spiega con chiarezza la strategia: “Abbiamo scelto di partire dalle fondamenta. Non volevamo costruire una cdn su basi fragili, ma iniziare dal cuore della rete: il DNS. Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo creare la CDN Tublat, un’infrastruttura che porterà le prestazioni globali nelle mani di tutti, non solo dei grandi player. E lo faremo mantenendo fede alla nostra filosofia: innovazione, accessibilità e sicurezza”.

Il contesto rende questa scelta ancora più significativa. Negli ultimi anni la dipendenza da infrastrutture centralizzate si è rivelata un problema. Gli attacchi DDoS crescono in frequenza e potenza, le esigenze di latenza minima diventano cruciali per e-commerce, gaming, fintech, streaming. In questo scenario, avere un DNS Cluster Anycast non è più un lusso, ma una necessità. Eppure, fino ad oggi, le PMI erano tagliate fuori da queste soluzioni. Tublat.com rompe questo schema, offrendo a chiunque la possibilità di dotarsi di un’infrastruttura di livello enterprise con un prezzo di ingresso simbolico.

Ma il DNS è solo l’inizio. La roadmap di Tublat è chiara e ambiziosa: costruire una cdn tublat con oltre 130 Point of Presence nel mondo, 60 data center partner e più di 3.000 server distribuiti globalmente. Una rete che non si limiterà a fornire caching e accelerazione, ma integrerà bilanciamento intelligente del traffico, protezioni avanzate contro gli attacchi, monitoraggio in tempo reale e algoritmi proprietari di ottimizzazione. In altre parole, una vera e propria sfida ai giganti mondiali.

Il punto forte non sarà soltanto l’architettura tecnica, ma il modello di business. Mentre i big del settore costruiscono barriere d’ingresso con listini complessi e costi spesso proibitivi per chi non ha budget milionari, Tublat.com sceglie la strada opposta: accessibilità estrema e trasparenza totale. È il paradigma “Netflix” applicato al mondo delle CDN: un prezzo chiaro, un servizio potente, scalabilità immediata.

Questo approccio ha un forte impatto emotivo, soprattutto per chi da anni vede nella digital transformation un ostacolo più che un’opportunità. Troppe aziende medio-piccole hanno rinunciato a dotarsi di una CDN perché convinte che fosse roba da multinazionali. Tublat.com ribalta la narrativa e mette in campo un messaggio semplice e motivante: non serve essere un gigante per avere infrastrutture da gigante.

La notizia ha già acceso l’interesse degli addetti ai lavori. Molti analisti vedono in questa mossa non solo un lancio di prodotto, ma la nascita di un potenziale nuovo player globale. L’Italia, storicamente in ritardo sul fronte tecnologico rispetto agli Stati Uniti e all’Asia, potrebbe finalmente giocare un ruolo da protagonista grazie a una digital company che parte da un borgo campano e mira a conquistare il mondo.

Il contesto competitivo rende la sfida ancora più affascinante. Cloudflare, Akamai e Amazon dominano il mercato con infrastrutture mastodontiche e fatturati miliardari. Ma spesso i giganti, proprio a causa delle loro dimensioni, faticano ad adattarsi a modelli più snelli, inclusivi e orientati ai piccoli business. È qui che Tublat.com potrebbe trovare il suo spazio: non imitando i colossi, ma differenziandosi radicalmente.

Il DNS Anycast lanciato oggi non è quindi solo un prodotto, ma un simbolo. È la dimostrazione che un’azienda italiana, con una visione chiara e una leadership determinata, può osare dove altri non hanno avuto il coraggio di farlo. È la prova che anche in un settore iper-competitivo e saturo, c’è spazio per chi porta innovazione reale e la coniuga con un modello di business inclusivo.

Gli esperti di rete riconoscono nel progetto cdn tublat un mix raro di tecnica, strategia e visione. Dal punto di vista tecnologico, la scelta di partire dal DNS è intelligente: costruire prima il cervello che instrada il traffico, e solo dopo il corpo che lo distribuisce. Dal punto di vista strategico, lanciare un servizio globale a un prezzo simbolico è un messaggio forte al mercato. Dal punto di vista visionario, immaginare una digital company italiana che compete a livello mondiale è un atto di coraggio e di orgoglio.

Il successo non è garantito, certo. La sfida sarà enorme. Costruire e mantenere una CDN con oltre 3.000 server, 60 data center e 130 PoP richiede capitali, know-how, partnership globali. Ma è proprio in queste sfide che nascono le storie più interessanti. E la storia di Tublat.com sembra avere tutti gli ingredienti per trasformarsi in un caso di studio.

Alla fine, la vera domanda che questo annuncio pone non è se la cdn tublat riuscirà a imporsi, ma quanto tempo impiegherà a farlo. Perché la direzione è tracciata, le fondamenta sono state gettate, e il mercato ha già iniziato a guardare con attenzione a questa digital company che osa sfidare i giganti.

Il messaggio è chiaro, e risuona come una call to action per tutte le imprese: il futuro non è riservato a chi ha più capitale, ma a chi ha più visione. E Tublat.com, con il lancio del suo DNS Anycast globale, ha dimostrato che anche da un piccolo centro italiano si può lanciare un’infrastruttura capace di cambiare il mondo del digitale. La sfida è aperta, la rivoluzione è iniziata, e il prossimo passo è la nascita della CDN Tublat.

Chi oggi sceglie di salire a bordo non sta solo acquistando un servizio, ma partecipando a una missione più grande: portare l’innovazione alla portata di tutti e scrivere una nuova pagina della storia del web.