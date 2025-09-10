Trump apre ai negoziati con l’India: “Presto un incontro con Modi”

L’apertura di Trump ai negoziati mira dunque a rilanciare il dialogo e ridare slancio a un rapporto strategico che, nonostante le recenti difficoltà, resta cruciale per l’equilibrio geopolitico e commerciale dell’area indo-pacifica.

Donald Trump cambia tono nei confronti di Nuova Delhi. Il presidente americano ha annunciato che la sua amministrazione sta lavorando a un’intesa con l’India per abbattere le barriere commerciali tra i due Paesi. Un annuncio che arriva a pochi giorni dalle sue dichiarazioni in cui aveva definito India e Russia “perdute” a favore della Cina.

Trump ha reso noto di voler incontrare il premier indiano Narendra Modi “nelle prossime settimane” e si è detto fiducioso sulla possibilità di giungere a un accordo. “Sono ottimista, possiamo trovare una soluzione vantaggiosa per entrambi”, ha dichiarato.

Le relazioni bilaterali tra Washington e Nuova Delhi, già consolidate durante la prima presidenza Trump, hanno però subito un brusco peggioramento nelle ultime settimane. Al centro delle tensioni, la decisione americana di raddoppiare i dazi sulle importazioni indiane, portandoli al 50%. Una misura che ha alimentato frizioni e timori di un’escalation commerciale.