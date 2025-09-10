Adelaide, il Consolato incontra Patronati e Com.It.Es: focus su cittadinanza e servizi consolari

Il Consolato d’Italia ad Adelaide ha reso noto che si è svolto un incontro con i rappresentanti dei Patronati e del Com.It.Es South Australia. Al centro della riunione, la riforma sulla cittadinanza e la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana.

Secondo quanto riferito, il confronto si è rivelato particolarmente proficuo e ha permesso di fare il punto anche sull’andamento dei servizi consolari, nell’ottica di migliorare l’assistenza alla comunità italiana residente in Australia Meridionale.