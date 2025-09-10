San Severo: arriva lo show di successo del Circo Paolo Orfei

Approda a San Severo lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, il circo dei record, con artisti premiati al Festival del Circo di Montecarlo, i giganti sono in pista con l’attrazione pluripremiata, gli elefanti della famiglia Gartner. Dal 19 al 28 settembre, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, per il circo diretto dalla famiglia Martino-Dell’Acqua.

Il super confortevole complesso circense, si trova a San Severo, via Fortore, area del mercato.

In programma i seguenti spettacoli: venerdì 19 settembre, debutto, ore 21.15; gli altri giorni ore 17.30 e ore 21.15; martedì e mercoledì riposo, per riprese televisive. Visita agli animali del circo la domenica dalle 10.00 alle 13.00.

Il Circo Paolo Orfei vanta di uno show unico, sotto la direzione artistica di Niky Martin. In pista si aprono le danze con straordinarie esibizioni: dai giganti della savana, gli elefanti, con esibizioni acrobatiche della famiglia Gartner, attrazione premiata al Festival del Circo di Montecarlo, alla cavalleria, alle attrazioni esotiche ed acquatiche; evoluzioni aeree con la giovane e brillante Rita De Angelis, Desiree Royal con il suo entusiasmante numero di hula hop; alta cavalleria con Genny Martino; Il giovane e spericolato Primo De Angelis, acrobata al filo, Desiree Pirlo abile artista ai tessuti; divertimento con i clown e magia con lo spettacolo dei Macaggi, luci e colori con Jason, il famoso uomo led e grande sfilata di animali esotici.