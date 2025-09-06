Massimo Martire annuncia il nuovo appuntamento con “Notizie Oggi” e il canale YouTube

«Rinnovo a tutti l’appuntamento per domani mattina con Notizie Oggi», dichiara Massimo Martire, conduttore di Canale Italia. «Invito inoltre il pubblico a iscriversi al mio nuovo canale YouTube, dove sono disponibili numerose interviste e contenuti esclusivi, tra cui il documentario “L’anima dimenticata di Cipro”, che presto sarà proiettato a Pavia, Vibo Valentia, Rende e Lendinara (RO)».

Martire sottolinea come il canale rappresenti uno strumento per approfondire le tematiche trattate in trasmissione, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire contenuti extra e aggiornamenti in anteprima.