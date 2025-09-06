Trump firma ordine esecutivo su nuovi prodotti esentati dai dazi
Venerdì sera il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce un nuovo elenco di prodotti non soggetti ai dazi doganali reciproci, già applicati in passato a decine di Paesi. Lo comunica la Casa Bianca in una nota ufficiale.
Secondo quanto riporta il New York Times, la direttiva sembra anche offrire all’amministrazione americana la possibilità di ridurre le tariffe su specifici beni non appena gli Stati Uniti raggiungeranno accordi commerciali con i loro partner. L’iniziativa appare quindi volta ad incentivare la negoziazione commerciale, pur mantenendo la pressione su mercati considerati strategici per gli interessi statunitensi.