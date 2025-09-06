Maik Lovacovic muore in un incidente stradale tra Sannazzaro de’ Burgondi e Ferrera

Tragico incidente nelle scorse ore lungo la strada provinciale 93 bis tra Sannazzaro de’ Burgondi e Ferrera Erbognone, all’altezza di Boverio, poco prima della rotatoria della Raffineria Eni.

Un camper si è scontrato frontalmente con un Suv proveniente in senso opposto. Nello schianto ha perso la vita sul colpo Maik Lovacovic, 37 anni, residente a Roncaro (Pavia). Gravemente ferita la donna di 35 anni, residente a Milano, che viaggiava con lui sull’auto. La giovane è stata estratta dalle lamiere e trasportata in elisoccorso al Niguarda di Milano.

Ferito anche l’autista del camper, un uomo di 56 anni, portato in ambulanza al policlinico San Matteo di Pavia.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi e i rilievi dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Cordoglio a Roncaro per la tragica morte di Maik Lovacovic.