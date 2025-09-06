Elezioni Regione Calabria tutti i partiti in piena attività sfidando anche il caldo estivo. Giuseppe Conte e Francesco Tridico già a Crotone

Regione Calabria, elezioni presidente e consiglieri in piena attività elettorale. Un esercito di 165 candidati, tra uscenti e di nuova nomina, più tre candidati a presidente, uno uscente o per meglio dire dimissionario, due alla prima candidatura. Ma andiamo nel dettaglio. La Regione Calabria dovrà eleggere ventisei consiglieri di cui nove nell’area Nord, otto nell’area Centro, sette in quella Sud. A questi si dovranno aggiungere sei consiglieri come premio di maggioranza alla coalizione vincente. Il centrodestra, coalizione attualmente alla guida della Regione, ha presentato un totale di 73 candidati nelle tre aree a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto presidente: 27 candidati (tre liste) area Nord, trentadue candidati (quattro liste) area Centro, quattordici candidati (due liste) area Sud. La coalizione di centrosinistra, Pasquale Tridico presidente, ha risposto proponendo nelle tre aree 70 candidati: diciotto candidati (due liste) nell’area Nord, ventiquattro candidati (tre liste) nell’area centro, ventotto candidati (quattro liste) area Sud. La candidatura di Francesco Toscano presidente sostenuta da 22 candidati: una lista per ogni area con rispettivamente nove candidati in quella Nord, sette candidati in quella di centro, sei candidati nella lista Sud. Come dicevamo un esercito di 165 candidati, diversi dei quali hanno fatto il salto del fossato per passare dall’altro versante. Un evento che in politica ha sempre trovato lo spazio perché avvenisse.

Poi spetta ai cittadini quando si recano al seggio dare la giusta risposta a quanti cambiano appartenenza politica pur di rimanere in sella. Crotone ha già registrato la presenza del presidente M5s Giuseppe Conte unitamente al candidato presidente della Calabria Francesco Tridico. A riceverli presso Piazza Marinai d’Italia, il salotto estivo della città di Pitagora, una nutrita folla di cittadini entusiasti che hanno giudicato positivamente la partecipazione di Conte e Tridico nel campo largo. Entrambi si sono soffermati sui tanti problemi che stanno penalizzando la Regione, in particolare quello della sanità a proposito delle lunghe liste d’attesa e del massiccio esodo in altre Regioni per curarsi. Una nota però è bene farla: in piena estate è il periodo meno indicato per fare campagna elettorale per gli addetti ai lavori, e ancora meno per i cittadini che ancora preferiscono il mare alle piazze.