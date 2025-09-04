San Leo, conferenza sulle donne nell’antico Ordine del Tempio

di Pino Cinquegrana *

Nella suggestiva cornice della Rocca di San Leo si terrà sabato 13 settembre alle ore 18.30 la conferenza “Sorores Templi – La presenza delle donne nell’antico Ordine del Tempio”, organizzata dall’Accademia Templare – Templar Academy con il patrocinio del Comune di San Leo.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Leonardo Bindi, cui seguirà la relazione di Filippo Grammauta, rettore dell’Accademia Templare di Roma. Dopo l’intervento introduttivo, spazio al dibattito moderato da Paolo Nucci Pagliaro, direttore della sezione “Pietro da Bologna” della stessa Accademia.

L’evento, realizzato con la collaborazione di Grazia Serena D’Agostino, si propone di approfondire il ruolo femminile all’interno della tradizione templare, un tema di grande interesse storico e culturale.

La partecipazione è libera e aperta al pubblico. Al termine della conferenza è previsto un rinfresco.

