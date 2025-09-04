Melicucco, presentazione del libro di Pasquale Napoli sul Cammino di Santiago

Il fascino e la spiritualità del Cammino di Santiago di Compostela arrivano a Melicucco. Pasquale Napoli, originario del centro della Piana, ha deciso di raccontare la sua esperienza in un libro che sarà presentato nei prossimi giorni presso la casa canonica di Melicucco.

A moderare l’incontro sarà Rino Logiacco, tra i fondatori del quotidiano La Prima Pagina, che porterà il suo contributo da pellegrino e conoscitore del percorso spagnolo.

L’iniziativa sarà seguita anche in diretta attraverso la trasmissione Politicamente Scorretto, condotta da Domenico Nardo su Radio Onda Verde, mentre Piana TV di Michele Cavallaro garantirà la copertura televisiva.

L’appuntamento si preannuncia come un momento di condivisione e riflessione sul significato profondo del Cammino di Santiago, esperienza capace di trasformare e arricchire chi lo percorre.