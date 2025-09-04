Conto alla rovescia per la 96ª Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”

Torna dal 12 al 14 settembre a San Rocco Castagnaretta la Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”, giunta alla sua 96ª edizione. Un appuntamento storico che rappresenta da quasi un secolo la vetrina d’eccellenza delle produzioni locali e un’occasione di incontro tra produttori e consumatori.

«La Mostra non è soltanto una celebrazione della nostra agricoltura, ma un momento che affonda le radici nella storia e nell’identità del territorio», sottolinea il vicesindaco Luca Serale, con delega ai Comparti Produttivi. «Accanto alla festa, occorre riflettere sulle difficoltà che il comparto continua ad affrontare: dai cambiamenti climatici alle sfide economiche, fino alla necessità di tutelare le produzioni locali e costruire un futuro sostenibile».

L’evento si svolgerà come da tradizione all’interno della Sagra di San Sereno, nel territorio dove nasce la celebre Carota di San Rocco Castagnaretta, simbolo della manifestazione. Cuore dell’iniziativa sarà la rassegna espositiva di viale San Sereno, realizzata con il supporto delle principali associazioni agricole del territorio (Coldiretti, CIA e Confagricoltura), con trionfi di frutta e ortaggi allestiti in composizioni scenografiche.

Il padiglione coperto ospiterà i Consorzi di tutela, mentre non mancheranno attrazioni per il pubblico: dal ritorno di “Nonno Remo” con la sua esposizione itinerante dedicata al pomodoro, alla novità 2025 rappresentata dall’adesione di A.Di.P.A. – Associazione per la Diffusione Piante fra Amatori, che porterà piante rare e varietà alimentari antiche.

Spazio anche alla memoria con l’esposizione di attrezzature agricole d’epoca e alla filiera corta grazie ai banchetti di produttori locali con vendita diretta a km 0. Tra gli eventi collaterali, sabato 13 settembre si terrà il primo “Mercatino di San Sereno” dedicato agli hobbisti.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 12 settembre alle ore 20 in viale San Sereno/piazzale Don Marro, con degustazioni gratuite di piatti tipici. Quest’anno protagonista sarà una ricetta della tradizione contadina: patate, toma e aioli.

La Mostra è organizzata dal Comune di Cuneo in collaborazione con il Comitato di San Sereno e con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte.

Per informazioni: Ufficio Agricoltura del Comune di Cuneo (tel. 0171-444456/444622, e-mail [email protected]).