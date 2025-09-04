Ascolti TV, Gerry Scotti si conferma leader: “La Ruota della Fortuna” ancora sopra “Affari Tuoi”

Seconda vittoria consecutiva per Gerry Scotti nell’access prime time. Il conduttore Mediaset si conferma in testa con La Ruota della Fortuna su Canale 5, seguita ieri da 4.109.000 spettatori pari al 23% di share, superando Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai 1, che ha raccolto 3.993.000 spettatori con il 22,4%.

Il divario tra i due programmi, tuttavia, si è ridotto: se al debutto di martedì lo scarto era stato di 1,6 punti percentuali (24,2% contro 22,6%), nella seconda sfida la distanza si è assottigliata a soli 0,6 punti.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena resta saldamente leader con 3.351.000 spettatori e il 25,11% di share, mentre su Canale 5 Avanti un Altro si ferma a 1.937.000 spettatori con il 16,18%.

Prima serata

Il prime time vede Rai 1 in testa con il film One True Loves, che ottiene 1.918.000 spettatori pari al 13,37% di share, davanti a Canale 5 con Una seconda occasione (1.462.000 spettatori, 10,81%).

A seguire:

Italia 1, Chicago Med: 1.061.000 spettatori (7,42%)

Rai 2, replica di Rocco Schiavone 5: 875.000 spettatori (6,02%)

Rai 3, Ricomincio da tre: 837.000 spettatori (5,50%)

Rete 4, Zona Bianca: 703.000 spettatori (6,16%)

La7, In Viaggio con Barbero: 595.000 spettatori (3,77%)

Tv8, Jumanji: 422.000 spettatori (2,9%)

Nove, Hunter Killer – Caccia negli abissi: 365.000 spettatori (2,7%)

Il bilancio complessivo conferma Scotti come protagonista assoluto dell’access prime time, con un confronto sempre più serrato con De Martino.