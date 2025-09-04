Il sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi celebra il compleanno a Osaka promuovendo l’Umbria nel mondo

Vittoria Ferdinandi, sindaco di Perugia, si trova a Osaka in occasione del suo compleanno, portando l’attenzione sulla città e sull’Umbria nel contesto internazionale. Durante la visita, Ferdinandi ha parlato di pace, sostenibilità ambientale, bellezza e ricerca, evidenziando il ruolo delle università umbre nel panorama globale.

“Qualche anno fa non avrei mai pensato di poter trascorrere il giorno del mio compleanno qui, a Osaka, per promuovere Perugia e l’Umbria al centro del mondo”, ha dichiarato il sindaco, ringraziando Regione Umbria, Sviluppumbria, Stefania Proietti e Tommaso Bori per aver reso possibile questa esperienza.

Ferdinandi ha sottolineato come ogni traguardo personale si intrecci con il cammino collettivo della città, ricordando il supporto della Giunta, dei consiglieri e dello staff comunale. “Porto Perugia con me, anche dall’altra parte del mondo, e torno con il desiderio di continuare a costruire, insieme, la città che sogniamo”, ha concluso.