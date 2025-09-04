Cagliari, riapre la Piscina comunale di via Degli Sport: al via la stagione 2025-2026
Da lunedì 15 settembre 2025 la Piscina comunale di via Degli Sport a Cagliari tornerà ad accogliere sportivi, famiglie e appassionati di nuoto, segnando l’inizio ufficiale della nuova stagione sportiva 2025-2026.
La ripresa delle attività natatorie rappresenta un importante momento di rilancio per la città, con l’obiettivo di favorire il benessere fisico, la socialità e la pratica sportiva a tutte le età.
Il Comune di Cagliari invita i cittadini a consultare il portale istituzionale per conoscere nel dettaglio i servizi e le modalità di accesso alla struttura. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: Piscina comunale di via Degli Sport.