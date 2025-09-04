Bonus 50%: panoramica sulle spese di ristrutturazione

Il Bonus 50% ristrutturazioni rappresenta una delle agevolazioni fiscali più apprezzate dalle famiglie italiane. Grazie a questo incentivo, è possibile detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione, miglioramento e rinnovamento di abitazioni e condomini. Ma in cosa consiste davvero e quali sono le spese ammesse?

Che cos’è il Bonus 50% ristrutturazioni

Il Bonus 50% per ristrutturazioni edilizie è un’agevolazione fiscale che consente di ottenere una detrazione pari alla metà delle spese sostenute fino a un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica a numerosi tipi di interventi.

Spese ammesse al Bonus 50%

Tra i lavori che rientrano nella panoramica delle spese di ristrutturazione con Bonus 50% troviamo:

Manutenzione ordinaria e straordinaria, come tinteggiature, rifacimento impianti e pavimenti.

Interventi di efficientamento energetico, come sostituzione infissi o installazione di caldaie più moderne.

Opere strutturali, tra cui demolizioni, ricostruzioni e modifiche interne.

Sicurezza domestica, come installazione di grate, porte blindate o sistemi di allarme.

Vantaggi per le famiglie

Oltre al beneficio economico, il Bonus 50% sulle ristrutturazioni permette di aumentare il valore dell’immobile, migliorare la qualità della vita e rendere la casa più sicura ed efficiente. Per questo motivo, sempre più famiglie scelgono di affidarsi a imprese specializzate, capaci di gestire tutte le fasi della ristrutturazione, dalla progettazione alla consegna chiavi in mano.

📞 Call to Action

Vuoi approfittare del Bonus 50% ristrutturazioni e rinnovare la tua casa con la sicurezza di un lavoro professionale? Contatta Ristrutturazioni Complete SAFA Srl per una consulenza e un preventivo personalizzato:

🌐 Visita il sito ufficiale

📞 Telefono: [inserire numero]

✉️ E-mail: [inserire e-mail]

👉 Con Ristrutturazioni Complete SAFA Srl trasformi la tua abitazione sfruttando al meglio il Bonus 50%, con un team di esperti al tuo fianco.