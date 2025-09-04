Bonus 50%: panoramica sulle spese di ristrutturazione
Il Bonus 50% ristrutturazioni rappresenta una delle agevolazioni fiscali più apprezzate dalle famiglie italiane. Grazie a questo incentivo, è possibile detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione, miglioramento e rinnovamento di abitazioni e condomini. Ma in cosa consiste davvero e quali sono le spese ammesse?
Che cos’è il Bonus 50% ristrutturazioni
Il Bonus 50% per ristrutturazioni edilizie è un’agevolazione fiscale che consente di ottenere una detrazione pari alla metà delle spese sostenute fino a un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica a numerosi tipi di interventi.
Spese ammesse al Bonus 50%
Tra i lavori che rientrano nella panoramica delle spese di ristrutturazione con Bonus 50% troviamo:
Manutenzione ordinaria e straordinaria, come tinteggiature, rifacimento impianti e pavimenti.
Interventi di efficientamento energetico, come sostituzione infissi o installazione di caldaie più moderne.
Opere strutturali, tra cui demolizioni, ricostruzioni e modifiche interne.
Sicurezza domestica, come installazione di grate, porte blindate o sistemi di allarme.
Vantaggi per le famiglie
Oltre al beneficio economico, il Bonus 50% sulle ristrutturazioni permette di aumentare il valore dell’immobile, migliorare la qualità della vita e rendere la casa più sicura ed efficiente. Per questo motivo, sempre più famiglie scelgono di affidarsi a imprese specializzate, capaci di gestire tutte le fasi della ristrutturazione, dalla progettazione alla consegna chiavi in mano.
