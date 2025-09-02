Sabato alle 15.30 su Rete4: viaggio nel mistero degli oracoli con Roberto Giacobbo

Sabato alle 15.30 torna il daytime di Freedom su Rete4, con un nuovo appuntamento dedicato ai misteri del passato. Roberto Giacobbo guiderà il pubblico in un viaggio nel tempo, quando il mondo era dominato dagli Dei e le loro scelte influenzavano il destino degli uomini.

Nel cuore dell’antichità, la paura e la reverenza verso gli dei portarono alla nascita degli oracoli, luoghi di energia intensa dove le forze nascoste del mondo sotterraneo permettevano di entrare in contatto con divinità capaci di rivelare il futuro. Le risposte degli oracoli erano spesso oscure e richiedevano interpretazione: potevano emergere dal fruscio delle fronde, dalla voce di sacerdotesse in trance o da fenomeni sotterranei, come avveniva nel sacro tempio di Terracina, nel sud del Lazio. Qui una roccia oracolare, ancora oggi presente, testimonia un mistero secolare.

Durante la puntata, Giacobbo racconterà le evoluzioni di questo luogo sacro e approfondirà le origini del fenomeno grazie alle più recenti scoperte archeologiche.