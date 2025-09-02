Cosa succede se una persona muore all’estero?

La perdita di una persona cara è sempre un momento difficile, ma ancora più complesso diventa capire cosa succede se una persona muore all’estero. In questi casi, oltre al dolore, i familiari devono affrontare procedure burocratiche e logistiche che richiedono competenza e tempestività.

Quali sono i primi passi da compiere

Quando si verifica un decesso fuori dai confini nazionali, il primo passo è segnalare l’accaduto al consolato o all’ambasciata italiana del Paese in cui è avvenuto il decesso. Saranno loro a rilasciare i documenti necessari e a fornire indicazioni sulle pratiche da seguire.

Parallelamente, è fondamentale contattare un’agenzia funebre specializzata nei rimpatri: solo professionisti esperti sanno gestire con rapidità pratiche consolari, autorizzazioni sanitarie e organizzazione del trasporto internazionale della salma.

Rimpatrio della salma: come funziona

Capire cosa succede se una persona muore all’estero significa anche conoscere le fasi del rimpatrio. Queste comprendono:

Rilascio del certificato di morte e degli atti consolari.

Preparazione della salma secondo le normative internazionali.

Autorizzazioni per il trasporto aereo o terrestre.

Organizzazione dell’arrivo in Italia e prosecuzione del funerale.

Ogni dettaglio richiede precisione e il rispetto delle leggi del Paese estero e di quelle italiane.

Perché affidarsi a professionisti

Affidarsi a un’agenzia funebre con esperienza in rimpatri internazionali significa evitare complicazioni e avere la certezza di un’assistenza completa, nel rispetto delle volontà della famiglia e del defunto.

📞 Contatta Onoranze Funebri Milano San Raffaele

Se desideri sapere nel dettaglio cosa succede se una persona muore all’estero o hai bisogno di assistenza immediata per un rimpatrio, puoi contare su professionisti qualificati, disponibili 24 ore su 24.

