Adelaide, il Consolato d’Italia incontra Macron e Port Adelaide Football Club
Il Consolato d’Italia ad Adelaide ha partecipato ad un importante incontro presso il Macron Sports Hub con l’Amministratore Delegato Raffaele Frisina. Al centro del confronto, le prospettive di collaborazione futura per valorizzare lo sport italiano in Australia.
Macron, azienda italiana leader in Europa nel settore dell’abbigliamento sportivo, è già partner tecnico del Port Adelaide Football Club, una delle squadre più prestigiose dell’Australian Football League.
L’iniziativa conferma l’impegno del Consolato nel promuovere non solo la cultura, ma anche l’eccellenza italiana nello sport, creando ponti tra imprese, comunità e realtà sportive locali.