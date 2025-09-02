Cannara inaugura la 43ª Festa della Cipolla tra tradizione, gusto e musica

Con la cena inaugurale si è ufficialmente aperta la 43ª edizione della Festa della Cipolla di Cannara (PG), appuntamento simbolo dell’Umbria che richiama ogni anno migliaia di visitatori.

A dare il via alla manifestazione, accanto al presidente Roberto Damaschi, sono intervenuti l’assessore regionale all’Ambiente Thomas De Luca, la presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi e il sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia, sottolineando l’importanza della festa come momento di comunità, promozione del territorio e valorizzazione delle eccellenze locali.

La kermesse si terrà dal 2 al 7 e dal 9 al 14 settembre 2025, proponendo sei stand gastronomici al coperto, ognuno con un menù dedicato che esalta la cipolla in tutte le sue varianti, dall’antipasto al dolce.

Non solo cucina: tutte le sere sono in programma spettacoli, concerti dal vivo e intrattenimento per i più piccoli, oltre all’area giovani Onion Disco Pub.

Per informazioni e programma dettagliato è possibile consultare la CipollApp o il sito ufficiale www.festadellacipolla.com.