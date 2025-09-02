Polignano a Mare, la comunità di Sant’Antonio celebra la Giornata per la custodia del Creato e saluta Don Gaetano Amore

La Parrocchia di Sant’Antonio di Polignano a Mare si è riunita ieri sera per celebrare la 20ª Giornata mondiale per la custodia del Creato, un appuntamento che ha visto la comunità vivere un intenso momento di preghiera immersa nella bellezza del mare, del cielo e della terra.

La Santa Messa, presieduta da Don Gaetano Amore, è stata l’occasione per rinnovare l’impegno cristiano a custodire il creato, riconosciuto come dono prezioso affidato alle mani dell’uomo. Al termine della celebrazione, i fedeli hanno voluto esprimere gratitudine e affetto al sacerdote, che lascia Polignano per un nuovo incarico pastorale a Monopoli.

Con emozione e riconoscenza, la comunità ha salutato Don Gaetano, affidandolo alla protezione del Signore e della Madonna, invocata come Madre celeste e guida nel cammino di fede e di rispetto per la “casa comune”.