Blitz dei Carabinieri a San Ferdinando di Puglia: scoperti 14 lavoratori in nero, sanzioni per oltre 44mila euro

Controlli serrati dei Carabinieri contro il lavoro nero e lo sfruttamento in agricoltura nella campagna Ofantina.

Nella mattinata di ieri, i militari del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bari e allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, hanno passato al setaccio diverse aziende agricole a San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. L’operazione, coordinata e condotta con professionalità dalla Stazione territoriale dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia, rientra in una più ampia campagna mirata a contrastare il fenomeno del caporalato e a garantire condizioni di lavoro sicure e regolari.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno riscontrato irregolarità in due imprese agricole. In una di esse, con sede a San Ferdinando di Puglia, il titolare è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria di Foggia per violazioni in materia di sicurezza, tra cui la mancata formazione dei dipendenti, oltre alla presenza di un lavoratore irregolare. Ancora più grave la situazione in un’altra azienda del territorio, dove i Carabinieri hanno individuato ben tredici braccianti senza contratto.

Le attività ispettive hanno portato all’elevazione di sanzioni per un totale di 44.728,41 euro.

L’operazione testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri, e in particolare della Stazione di San Ferdinando di Puglia, nel presidiare il territorio e nel tutelare i lavoratori più esposti a rischi di sfruttamento. Un lavoro silenzioso ma fondamentale per difendere la dignità delle persone e garantire un’economia agricola sana, che non penalizzi le aziende rispettose delle regole.

I Carabinieri hanno assicurato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni con la stessa determinazione, nell’ottica di proteggere chi lavora onestamente e di contrastare ogni forma di illegalità.

Resta fermo che l’eventuale responsabilità dei soggetti coinvolti dovrà essere accertata in sede giudiziaria, valendo fino ad allora la presunzione di innocenza.