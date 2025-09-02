Massimo Martire diventa “argonauta”: il ringraziamento speciale a Vincenzo Calafiore

Veneto, Cronaca, Friuli Venezia Giulia

di Massimo Martire *

Voglio ringraziare Vincenzo Calafiore per avermi omaggiato della “PEGASUS”, astronave di prima classe a remi.

Il suo ideatore la descrive come un contenitore di tante emozioni.

Da oggi sono l’argonauta Massimo Martire.

Vincenzo è stato tra i miei prestigiosi ospiti a Notizie Oggi e presto ritornerà in onda.

Lo voglio ringraziare pubblicamente anche perché, nella sua lettera di presentazione, mi ha fatto una dedica davvero unica:
“a Massimo Martire fatto della stessa materia dei sogni”.

Fantastico!

* riprendiamo da facebook