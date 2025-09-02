Putin elogia la Slovacchia per la sua politica estera “indipendente” durante l’incontro con Fico a Pechino

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a Pechino il primo ministro slovacco Robert Fico, unico leader dell’Unione Europea presente alle commemorazioni cinesi per la Parata della Vittoria. Nel corso del colloquio, il capo del Cremlino ha espresso apprezzamento per la linea politica di Bratislava.

“Apprezziamo molto la politica estera indipendente che lei e il suo team, il suo governo, state perseguendo”, ha dichiarato Putin rivolgendosi a Fico. L’incontro si è svolto a margine delle celebrazioni organizzate dalle autorità cinesi, alle quali entrambi i leader hanno scelto di partecipare, sottolineando l’importanza simbolica dell’evento sul piano internazionale.

La presenza di Fico, in qualità di unico rappresentante europeo, conferma l’orientamento della Slovacchia verso una posizione autonoma nelle relazioni internazionali, che continua a suscitare attenzione e dibattito all’interno dell’Unione Europea.