Ancora qualche posto libero per la pubblicazione del libro Artisti e Poeti del III Millennio

Vibo Valentia – Ancora per poco . Rimangono aperte le selezioni per il volume: “Platinum “Artisti e poeti del III millennio” (solo due posti rimasti!) .. L’accademia di Arte e Poesia Fior di Loto accoglie i migliori artisti Italiani e internazionali per essere accolti in una prestigiosa iniziativa. La selezione avviene con l’invio di tre dipinti o tre poesie alla mail [email protected] con dicitura Selezione Platinum . Di solito ad ogni volume si collega un premio speciale che verrà donato dalla commissione esaminare ad una personalità del libro che sarà scelta a sorpresa. Nel libro ogni Poeta ha due pagine a colori, di solito durante la presentazione del libro oltre alla letteratura ogni artista viene presentato con una piccola intervista. Ci sarà una mostra delle opere Pittoriche degli Artisti presenti nel libro e lettura di poesie con presentazione autore. I libri andranno nelle migliori biblioteche italiane e saranno reperibili nelle librerie e nei migliori store come Mondadori, Feltrinelli e Amazon

L’Accademia di Arte e poesia Fior di Loto rende i suoi artisti unici, li porta avanti riuscendo a metterli in evidenza e gratificare la loro passione, la loro voglia di emergere e soprattutto li sprona a non arrendersi ed andare sempre avanti. Si riceverà un catalogo a colori con due opere recensite e con codice ISBN , che garantisce autenticità alle opere incluse, foto autore, biografia, due opere con recensione, o due poesie. “Nessun artista può sentirsi appagato solo dall’arte. C’è il naturale desiderio di rendere nota la propria maestria.”… ed è nella natura dell’uomo farsi notare, ma soprattutto per chi fa arte, farsi conoscere diventa una priorità importante .