Ancora qualche posto libero per la pubblicazione del libro Artisti e Poeti del III Millennio
Vibo Valentia – Ancora per poco . Rimangono aperte le selezioni per il volume: “Platinum “Artisti e poeti del III millennio” (solo due posti rimasti!) .. L’accademia di Arte e Poesia Fior di Loto accoglie i migliori artisti Italiani e internazionali per essere accolti in una prestigiosa iniziativa. La selezione avviene con l’invio di tre dipinti o tre poesie alla mail [email protected] con dicitura Selezione Platinum. Di solito ad ogni volume si collega un premio speciale che verrà donato dalla commissione esaminare ad una personalità del libro che sarà scelta a sorpresa. Nel libro ogni Poeta ha due pagine a colori, di solito durante la presentazione del libro oltre alla letteratura ogni artista viene presentato con una piccola intervista. Ci sarà una mostra delle opere Pittoriche degli Artisti presenti nel libro e lettura di poesie con presentazione autore. I libri andranno nelle migliori biblioteche italiane e saranno reperibili nelle librerie e nei migliori store come Mondadori, Feltrinelli e Amazon
L’Accademia di Arte e poesia Fior di Loto rende i suoi artisti unici, li porta avanti riuscendo a metterli in evidenza e gratificare la loro passione, la loro voglia di emergere e soprattutto li sprona a non arrendersi ed andare sempre avanti. Si riceverà un catalogo a colori con due opere recensite e con codice ISBN, che garantisce autenticità alle opere incluse, foto autore, biografia, due opere con recensione, o due poesie. “Nessun artista può sentirsi appagato solo dall’arte. C’è il naturale desiderio di rendere nota la propria maestria.”… ed è nella natura dell’uomo farsi notare, ma soprattutto per chi fa arte, farsi conoscere diventa una priorità importante.
Il prestigioso catalogo d’arte che fa parte della serie Artisti e Poeti del terzo millennio è curato della critica d’arte Dott.ssa Sonia Demurtas, l’offerta prevede la pubblicazione del catalogo con codice ISBN che permette di essere presente in 89 paesi del mondo più le migliori biblioteche italiane, nel libro inserimento di foto autore, biografia e due opere che saranno recensite, le opere parteciperanno alla mostra durante la cerimonia di presentazione del catalogo. Ogni artista inserito nel volume ha tre pagine, attestato di partecipazione e un catalogo, pertanto chi vuole essere inserito nel catalogo e partecipare all’evento, che sarà pubblicato sul quotidiano laprimapagina.it, e sono previste altre sorprese. Ogni artista potrà chiedere informazioni in merito scrivendo in redazione a questa mail [email protected], oppure contattare direttamente l’Accademia o il direttore artistico Cav. Rino Rosario Logiacco, il quale essendo Console Onorario di WikiPoesia darà la possibilità ai vincitori di concorso poetico di avere una pagina curriculare letteraria su questo portale online di enciclopedia universale quale WIKIPOESIA .. Rino LoGiacco