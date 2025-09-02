Nicotera, Mariangela Preta nominata direttrice del Museo di Archeologia e Arte Contadina

Mariangela Preta è la nuova direttrice del Museo di Archeologia e Arte Contadina di Nicotera. A conferirle l’incarico il sindaco Pino Marasco e il consigliere comunale Pino Leone, ai quali la neo direttrice ha espresso gratitudine per la fiducia e il sostegno ricevuti.

«Per me è un onore – ha dichiarato Preta – essere nominata direttrice del museo. Con entusiasmo e dedizione lavorerò per restituire alla comunità e ai visitatori un luogo che racconta la nostra storia e la nostra identità. Questo è solo l’inizio di una rinascita culturale che ci unisce tutti».

La nomina segna un passo importante per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città, con l’obiettivo di rendere il museo un punto di riferimento culturale e turistico per l’intero territorio.