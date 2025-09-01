Ad Adelaide la Radiothon di Radio Italia Uno: serata italiana al Marche Club

Radio Italia Uno annuncia la vendita dei biglietti per la tradizionale Radiothon, l’evento di beneficenza che si terrà sabato 13 settembre presso il Marche Club di Adelaide.

La serata, dal titolo “A night in Italy”, sarà un’occasione di festa all’insegna della cultura e delle tradizioni italiane, con buon cibo, vini selezionati, musica, giochi e tanto divertimento.

I biglietti, già in rapido esaurimento, possono essere acquistati direttamente presso la sede della radio oppure online attraverso il link ufficiale: trybooking.com/DEGPA.

L’emittente invita famiglie e amici a partecipare numerosi per vivere insieme una serata da ricordare, all’insegna della solidarietà e dello spirito italiano.