Perugia, torna il Festival dell’Oriente: spettacoli, tradizioni e novità a Umbriafiere

Il Festival dell’Oriente torna a Perugia con un’edizione ricca di appuntamenti e sorprese. L’evento si svolgerà a Umbriafiere nei due weekend di sabato 27 e domenica 28 settembre e sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, dalle ore 10.00 alle 20.30.

Un viaggio immersivo tra culture, tradizioni e suggestioni provenienti da tutto il continente asiatico, con spettacoli, mostre, esibizioni e aree dedicate alla gastronomia, al benessere e alla spiritualità.

Biglietti e modalità di ingresso

Il biglietto può essere acquistato online sul sito ufficiale (www.festivaldelloriente.it) o direttamente alle biglietterie in fiera. Sono previsti ingressi gratuiti per i bambini fino a 8 anni non compiuti, ridotti per la fascia 8-12 anni e biglietti interi dai 12 anni in su.

Online: ridotto 11 euro, intero 16 euro, con corsia riservata senza passaggio in biglietteria.

ridotto 11 euro, intero 16 euro, con corsia riservata senza passaggio in biglietteria. In fiera: ridotto 10 euro, intero 15 euro. Le biglietterie aprono poco prima delle 10.00 e restano operative per tutta la giornata.

Parcheggi gratuiti

Per i visitatori sono disponibili migliaia di posti auto gratuiti sia all’interno che nelle aree circostanti a Umbriafiere, con lo staff pronto a indirizzare il pubblico verso gli spazi più vicini.

Un appuntamento atteso che si conferma tra i più amati del calendario fieristico umbro, capace di attrarre visitatori da tutta Italia.