Arriva a San Giovanni Rotondo lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, il circo dei record, con artisti premiati al Festival del Circo di Montecarlo, i giganti sono in pista con l’attrazione pluripremiata, gli elefanti della famiglia Gartner. Grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, per il circo diretto dalla famiglia Martino-Dell’Acqua.

Il super confortevole complesso circense, si trova a San Giovanni Rotondo, via Turbacci.

In programma i seguenti spettacoli: venerdì 5 settembre, debutto, ore 21.15; gli altri giorni ore 18.00 e ore 21.15.

Il Circo Paolo Orfei vanta di uno show unico, sotto la direzione artistica di Niky Martin. In pista si aprono le danze con straordinarie esibizioni: dai giganti della savana, gli elefanti, con esibizioni acrobatiche della famiglia Gartner, attrazione premiata al Festival del Circo di Montecarlo, alla cavalleria, alle attrazioni esotiche ed acquatiche; evoluzioni aeree con la giovane e brillante Rita De Angelis, Desiree Royal con il suo entusiasmante numero di hula hop; alta cavalleria con Genny Martino; Il giovane e spericolato Primo De Angelis, acrobata al filo, Desiree Pirlo abile artista ai tessuti; divertimento con i clown e magia con lo spettacolo dei Macaggi, luci e colori con Jason, il famoso uomo led e grande sfilata di animali esotici.