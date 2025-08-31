Serie A, colpo Udinese a San Siro: l’Inter cade 2-1 in rimonta

Dopo la goleada all’esordio contro il Torino, l’Inter di Cristian Chivu incappa in una battuta d’arresto inattesa davanti al proprio pubblico. A San Siro i nerazzurri vengono superati 2-1 dall’Udinese, capace di ribaltare lo svantaggio con carattere e solidità difensiva.

Il match si era messo in discesa per i padroni di casa grazie al gol di Dumfries al 17’, bravo a finalizzare un assist di Thuram. La risposta friulana, però, non si è fatta attendere: al 29’ Davis ha firmato il pareggio dal dischetto dopo un fallo di mano dello stesso Dumfries, mentre al 40’ un destro a giro di Atta ha completato la rimonta.

Nella ripresa l’Inter ha alzato i ritmi, creando diverse occasioni e trovando anche un gol con Dimarco annullato per fuorigioco di Thuram. Nonostante i cambi offensivi di Chivu, la difesa bianconera – guidata da un solido Solet – ha retto l’urto respingendo gli assalti finali. L’Udinese, ordinata e cinica, ha difeso con successo il risultato fino al triplice fischio.

Per l’Inter una sconfitta che pesa dopo l’ottimo esordio, complice una prova opaca di Calhanoglu e qualche errore di troppo in fase difensiva. L’Udinese, invece, torna da San Siro con tre punti preziosi, grazie alle prove maiuscole di Davis, Atta e Solet.

Il tabellino

Inter-Udinese 1-2

Reti: 17’ Dumfries (I), 29’ rig. Davis (U), 40’ Atta (U).