Incidente stradale in New Hampshire: grave Rudy Giuliani, ex sindaco di New York

Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex avvocato di Donald Trump, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. A renderlo noto è stato il suo portavoce, Michael Ragusa.

Secondo quanto riferito, il veicolo su cui viaggiava Giuliani è stato tamponato a tutta velocità da un’altra vettura mentre percorreva una strada dello Stato. Immediato l’intervento dei soccorsi: l’ex primo cittadino è stato trasportato d’urgenza in un trauma center della zona, dove i medici hanno riscontrato la frattura di una vertebra toracica, diverse lacerazioni e contusioni, oltre a lesioni al braccio sinistro e alla gamba inferiore.

Poco prima dell’impatto, Giuliani si era fermato per soccorrere una donna vittima di violenza domestica. Dopo aver allertato il 911 e assistito la donna fino all’arrivo delle forze dell’ordine, aveva ripreso il viaggio. Pochi minuti dopo è avvenuto lo scontro che lo ha ridotto in gravi condizioni. Le autorità locali stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Le condizioni di Giuliani restano serie ma stabili.