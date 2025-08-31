Incidente sull’A3 a Portici: morti Salvatore Izzo (22) e Vincenzo Cozzolino (27), entrambi di Torre Annunziata

Tragico incidente stradale domenica mattina all’altezza dello svincolo di Portici, sull’autostrada A3 in direzione Salerno. Due giovani di Torre Annunziata hanno perso la vita e altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti in seguito a uno scontro che ha coinvolto almeno tre veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, una delle auto avrebbe perso il controllo finendo contro un muro e provocando una carambola che ha coinvolto le altre due vetture. A bordo di un’Audi A3 viaggiavano quattro ragazzi di Torre Annunziata: Salvatore Izzo, 22 anni, e Vincenzo Cozzolino, 27 anni, sono deceduti sul colpo, mentre gli altri due, di 22 e 24 anni, sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Uno dei feriti avrebbe riportato una lacerazione della milza e un trauma toracico, l’altro diverse fratture e contusioni.

Tre persone che si trovavano nell’altra auto sono rimaste ferite in maniera lieve e tenute sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e Polizia stradale. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili a causa delle lamiere contorte delle vetture coinvolte.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.