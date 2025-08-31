Lega Pro seconda giornata il Crotone annienta in trasferta la Team Altamura con la doppietta di Maggio e gol di Gomez e Murano

Team Altamura 0

Crotone 4

Marcatori: 5° Gomez, 27°- 46° Maggio, 32° Murano,

Team Altamura (3-4-1-2): Spina, Grande, Zazza, Nicolao (Simone), Crimi (Lepore), Mbaye (Ganfornina), Poli, Di Pinto, Rosafio (Nazzaro), Silletti, Curcio (Mongentale). All. Mangia

Crotone (4-3-2-1): Merelli, Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale (Cocetta), Guerra, Vinicius, Sandri, Zunno (Vrenna), Murano (Bruno), Maggio (Piovanello), Gomez (Gallo). All. Longo

Arbitro: Rosario Luongo di Frattamaggiore

Ass. Luigi Ferraro (Frattamaggiore) – Steven La Regina (Battilaglia)

Quarto giudice: Domenico Mirabella di Napoli

Operatore FVS: Luca Captiuolo di Bari

Ammoniti: Cargnelutti dopo visionato il Fvs, Silletti,

Angoli: 7 a 1 per il Crotone

Recupero: 4 e 2 minuti

20 gennaio 2025 (23esima giornata) successo esterno del Crotone contro il Messina con doppietta di Tumminello. Risultato non più ottenuto fuori casa la passata stagione fino al termine del regolare campionato e nei play-off. Finalmente, occorre dirlo, contro la Team Altamura nella prima trasferta della nuova stagione gli squali sono tornati a vincere con un’ottima prestazione. Una vittoria che doveva arrivare, senza se e senza ma, per cancellare la precedente sconfitta. Tre importanti punti che hanno tolto lo zero nella casella dei punti e dei successi. Se due prove, una positiva ed una negativa non sono sufficienti ad indicare quale sarà il percorso del Crotone nell’attuale campionato, certamente la vittoria di Altamura ha evidenziato la capacità dei pitagorici di sapersi rialzare dopo una sconfitta. Perché avvenisse ciò mister Longo ha lasciato fuori cinque/undicesimi della precedente formazione. Fuori Leo, Cocetta, Groppelli, Gallo e Stronati sostituti con Andreoni (prima volta con la maglia del Crotone), Di Pasquale e Guerra nel reparto difensivo, Sandri trequartista, Murano in attacco. Mister Murgia ha operato un solo cambio ed ha interessato Silletti in sostituzione di D’Amico.

Calcio d’avvio da parte del Crotone e si nota subito una squadra arrabbiata che cerca il vantaggio. Cosa che arriva al quinto minuto con Gomez che realizza il suo secondo gol stagionale dopo la triangolazione Maggio-Murano. Il vantaggio “consiglia” ai pitagorici di non chiudersi nella propria metà campo, ma continuare a gestire la partita in maniera offensiva. Così facendo spesso arrivano in area avversaria con la possibilità di altre marcature. Il secondo gol è una delizia di Maggio che da dentro l’area manda il pallone ad insaccarsi all’incrocio dei pali. La doppia marcatura degli attaccanti “ingelosisce” il bomber Gomez e al minuto trentadue realizza il terzo gol (secondo stagionale) dopo l’assist di Sandri. Crotone sempre padrone del campo fino al termine del primo tempo con un’attenta difesa, un attacco con la voglia di segnare ed un centrocampo ottimo intenditore e suggeritore delle giocate. Ripresa giusto il tempo di avviare il gioco e il pitagorico Maggio segna il suo secondo gol della serata (al 56esimo colpirà anche la traversa), quarto per il Crotone.

Partita ormai segnata per i locali che hanno soltanto la possibilità di evidenziare la poca intraprendenza nei confronti degli ospiti.

Adesso settimana d’attesa, la prossima, aspettando il derby con il Cosenza allo Scida.