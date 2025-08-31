Roberto Giacobbo saluta il pubblico: ultima puntata di Freedom dedicata a Tutankhamon

“Siamo purtroppo arrivati all’ultima puntata di Freedom. Stasera si concluderà questa appassionante stagione”. Con queste parole Roberto Giacobbo ha annunciato la chiusura del ciclo di prima serata del programma in onda su Rete 4.

Per l’appuntamento conclusivo, l’autore e conduttore ha scelto un tema a lui particolarmente caro: l’Egitto e la storia del faraone bambino Tutankhamon. “Sarà un appassionante tuffo nella storia”, ha spiegato Giacobbo, anticipando che la puntata offrirà alcuni racconti inediti sulla vita del giovane sovrano, grazie anche alla collaborazione dell’archeologo Zahi Hawass e dell’egittologa italiana Stefania Sofra.

L’appuntamento è fissato per questa sera alle 21.20 su Rete 4. Giacobbo ha inoltre rassicurato i telespettatori: “Ricordatevi che stasera termineranno solo i nostri appuntamenti in prima serata, ma ci saranno altri viaggi che faremo insieme nelle prossime settimane. Di questo parleremo presto”.

Un ultimo viaggio televisivo, dunque, che promette emozioni e scoperte, prima di aprire nuovi orizzonti per il futuro di Freedom.