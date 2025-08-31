Perugia. “Sorores”, il 6 settembre performance danzata itinerante alla Torre degli Sciri

La suggestiva Torre degli Sciri si prepara ad accogliere un evento unico che unisce danza, narrazione e valorizzazione del patrimonio storico della città. Sabato 6 settembre 2025 andrà in scena “Sorores”, una performance danzata itinerante che condurrà il pubblico in un vero e proprio viaggio alla scoperta della Torre e delle sue storie.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Priori e il Centro Professionale Zona Danza, porta la firma della coreografa Maria Cecere, che sarà anche tra le interpreti insieme alle danzatrici Asia Carmenati, Ilaria Monni, Martina Racanella e Matilde Sguilla. La voce narrante sarà affidata a Bruno Pilla, che guiderà gli spettatori tra atmosfere evocative e suggestioni legate al cuore del centro storico perugino.

La performance prevede due repliche: la prima dalle 18.00 alle 18.30, la seconda dalle 18.45 alle 19.15. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 3495244371. È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro.

Un’occasione per vivere la Torre degli Sciri non solo come monumento, ma come spazio di memoria e creatività, grazie a un evento che unisce arte contemporanea e identità cittadina.