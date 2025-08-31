Perugia, dopo 33 anni di servizio il capo reparto Antonio Rossi dei Vigili del Fuoco va in pensione: “Un amico e un punto fermo”

Dopo 33 anni di servizio nei Vigili del Fuoco, il capo reparto Antonio Rossi ha salutato i colleghi e la caserma per andare in pensione. Figura di riferimento per l’intero comando, Rossi è stato ricordato come un compagno di squadra affidabile, sempre pronto con una battuta, un consiglio e anche con un rimprovero costruttivo quando necessario.

Il messaggio di saluto, diffuso dai Vigili del Fuoco Perugia Unofficial, sottolinea con ironia e affetto l’inizio della nuova fase di vita dell’ex capo reparto: non più turni di notte, ma giornate di relax tra passeggiate, tempo libero e nuove abitudini.

«Ora per te comincia il lavoro più duro – hanno scritto i colleghi – decidere ogni mattina cosa fare: andare a guardare i cantieri, fare una passeggiata o tornare a letto!».

Un augurio di pensione lunga, serena e piena di risate, con la raccomandazione scherzosa di tornare ogni tanto in caserma «per controllare che non facciano cazzate».

Con la sua uscita dal servizio attivo, i Vigili del Fuoco di Perugia salutano non solo un capo reparto, ma soprattutto un amico e un punto fermo della squadra.