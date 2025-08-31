Mariangela Preta premiata come “Calabrese Straordinaria” per il suo impegno culturale

Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, è stata insignita ieri sera a Cetraro del Premio “Calabresi Straordinari”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale CAME, ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze calabresi che, con il loro impegno e la professionalità, contribuiscono a promuovere un’immagine positiva della regione nei settori più diversi, dalla cultura all’imprenditoria, dall’arte alla scienza.

Il riconoscimento a Mariangela Preta è arrivato per il suo instancabile lavoro nella divulgazione del patrimonio culturale e nella valorizzazione del Polo Museale di Soriano, centro di riferimento per la tutela e la promozione della memoria storica e artistica della Calabria.

«Ricevere il Premio “Calabresi Straordinari” è per me un onore profondo – ha dichiarato Preta –. Questo riconoscimento non è solo un traguardo personale, ma un attestato di valore per tutto il nostro team e per la comunità che ogni giorno sostiene il museo. Il nostro impegno è far vivere la storia della Calabria, rendendola viva e accessibile: questo premio rafforza ancor più la nostra determinazione».