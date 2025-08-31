Tavernelle, il ritorno del mito con Ago Presta

Atmosfera di grande entusiasmo a Tavernelle per l’evento in piazza che ha visto protagonista Ago Presta. La serata ha richiamato l’attenzione di tanti appassionati e nostalgici.

In una piazza gremita di pubblico e curiosi, non sono mancati sorrisi, selfie e tanta voglia di rivivere l’energia di un luogo che ha segnato intere generazioni. La serata, definita “indimenticabile” dagli organizzatori e dai partecipanti, conferma come Ago Presta resti un punto di riferimento culturale e musicale. PrimantennaFm di Luca Giommini, che ha raccontato l’evento attraverso i propri canali, ha definito l’appuntamento “il ritorno del mito”.