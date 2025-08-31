Dora Romano festeggia il compleanno sul set della nuova serie tv

Un compleanno speciale per l’attrice Dora Romano, che ha spento le candeline direttamente sul set della nuova serie televisiva a cui sta prendendo parte. “È stato molto bello e incoraggiante festeggiare il compleanno sul set della nuova serie tv. È stata la prima volta per me…”, ha raccontato l’attrice, condividendo la gioia del momento con colleghi e troupe.

Nell’immagine pubblicata, tra sorrisi e brindisi, sullo sfondo compare anche il regista, segno di un clima di affiatamento e complicità che caratterizza il lavoro dietro le quinte della produzione. Una giornata di festa che si è trasformata in un ricordo indelebile per l’interprete, apprezzatissima dal pubblico e dagli addetti ai lavori.