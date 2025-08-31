Dora Romano festeggia il compleanno sul set della nuova serie tv

Lazio, Roma Capitale, Spettacolo

Un compleanno speciale per l’attrice Dora Romano, che ha spento le candeline direttamente sul set della nuova serie televisiva a cui sta prendendo parte. “È stato molto bello e incoraggiante festeggiare il compleanno sul set della nuova serie tv. È stata la prima volta per me…”, ha raccontato l’attrice, condividendo la gioia del momento con colleghi e troupe.

Nell’immagine pubblicata, tra sorrisi e brindisi, sullo sfondo compare anche il regista, segno di un clima di affiatamento e complicità che caratterizza il lavoro dietro le quinte della produzione. Una giornata di festa che si è trasformata in un ricordo indelebile per l’interprete, apprezzatissima dal pubblico e dagli addetti ai lavori.