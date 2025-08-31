Radio Valentina racconta il ritorno del Magna Graecia Film Festival a Soverato

Nonostante il desiderio di essere presenti al Festival del Cinema di Venezia, gli impegni in Calabria hanno trattenuto la redazione di Radio Valentina, che ha voluto sottolineare l’importanza del recente appuntamento cinematografico che ha animato la città jonica.

«Poco più di un mese fa – ha dichiarato l’editore Frank Teti – abbiamo vissuto un evento che ci ha riempito di emozioni: il ritorno del Magna Graecia Film Festival nella nostra Soverato. È stata un’occasione straordinaria per incontrare attori, registi, cantanti e tanti volti noti dello spettacolo».

La radio soveratese ha seguito da vicino la manifestazione, realizzando interviste e contenuti disponibili nella sezione podcast del sito ufficiale e rilanciati sui canali social. Un modo per far rivivere al pubblico i momenti più significativi del festival che da anni rappresenta un punto di riferimento per il cinema in Calabria.

«Il nostro legame con il territorio è fortissimo – ha aggiunto Teti – ed è per questo che, pur rinunciando a Venezia, abbiamo voluto valorizzare ciò che accade qui, nella nostra terra. Il Magna Graecia Film Festival è un patrimonio culturale che merita di essere raccontato e condiviso».

Con il suo racconto multimediale, Radio Valentina conferma la propria vocazione a fare da ponte tra eventi, artisti e comunità, mantenendo viva la centralità di Soverato nella scena culturale calabrese.