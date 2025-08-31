Paravati, settembre 2025 al Santuario “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”: celebrazioni, Cenacoli e preghiera nel ricordo di Natuzza Evolo

La devozione a Natuzza Evolo continua a essere un punto di riferimento per migliaia di fedeli che, anche nel mese di settembre, si ritroveranno al Santuario “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati, luogo che custodisce la memoria e l’eredità spirituale della mistica calabrese.

Il calendario liturgico e pastorale del mese propone appuntamenti significativi:

Apertura della Chiesa : al mattino dalle 9.00 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 20.00.

: al mattino dalle 9.00 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 20.00. Sante Messe: feriali alle 18.30; nei giorni di sabato, domenica e festivi alle ore 11.00 e alle 18.30.

Tra le celebrazioni spiccano alcuni momenti comunitari:

Sabato 6 settembre : Cenacolo con le famiglie per ricordare i propri cari defunti, con il motto “Anche se muore vivrà”. La giornata si concluderà con la Santa Messa alle ore 18.30.

: Cenacolo con le famiglie per ricordare i propri cari defunti, con il motto “Anche se muore vivrà”. La giornata si concluderà con la Santa Messa alle ore 18.30. Domenica 7 settembre : Sante Messe alle ore 11.00 e 18.30, seguite dall’“Ora di Guardia” alle 16.30.

: Sante Messe alle ore 11.00 e 18.30, seguite dall’“Ora di Guardia” alle 16.30. Lunedì 29 settembre: alle ore 19.00 si svolgerà il Cenacolo degli Uomini, momento di preghiera guidato da padre Michele Cordiano.

La Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, attiva attraverso il sito fondazionenatuzza.org, continua a sostenere la diffusione dei Cenacoli di Preghiera e a fornire servizi di accoglienza e informazione ai pellegrini.

Il mese di settembre, dunque, rappresenta un nuovo tempo di raccoglimento e di fede, in cui la comunità di Paravati e i devoti di Natuzza Evolo rinnovano il legame con il messaggio spirituale della mistica calabrese, segno di speranza e consolazione per tante famiglie.