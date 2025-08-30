Nuovo mercato civico di Cagliari, prime polemiche dopo la pioggia: “Danni in soli 20 minuti”

È bastata una pioggia di venti minuti per scatenare polemiche sul nuovo mercato civico di via S. Alenixedda, inaugurato di recente dall’Amministrazione comunale. Le precipitazioni, seppur non particolarmente intense, hanno messo in difficoltà operatori e cittadini, evidenziando possibili criticità strutturali o di progettazione.

A sollevare il caso è il consigliere comunale d’opposizione Ferdinando Secchi, che parla di “chiaro segno che qualcosa non sta funzionando”. Secondo Secchi, il fatto che la struttura abbia subito danni a così breve distanza dall’apertura rappresenta “una conseguenza di gestione inefficiente o di progettazione inadeguata”, con ripercussioni dirette su commercianti e utenti.

Il consigliere annuncia un’interrogazione urgente e chiede all’Amministrazione un intervento immediato, in vista della stagione autunnale e invernale: “Non possiamo permettere che operatori e cittadini debbano subire le conseguenze di errori che potevano e dovevano essere evitati”.

Secchi invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali criticità, sollecitando il Comune ad adottare misure concrete per rendere il mercato sicuro e funzionale. L’opposizione intende monitorare da vicino la vicenda, che rischia di trasformare quello che doveva essere un fiore all’occhiello per la città in un nuovo terreno di scontro politico.