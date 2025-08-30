Cannara celebra la 43ª edizione della Festa della Cipolla

Dal 2 al 7 e dal 9 al 14 settembre 2025 il borgo umbro di Cannara tornerà ad animarsi con la Festa della Cipolla, giunta quest’anno alla sua 43ª edizione. Un appuntamento ormai tradizionale che richiama migliaia di visitatori da tutta Italia, unendo gastronomia, spettacolo e cultura nel segno di uno dei prodotti simbolo del territorio.

Ogni sera, a partire dalle 19.30, saranno attivi sei stand gastronomici con menù interamente dedicati alla cipolla, dall’antipasto al dolce. Tra i piatti più attesi figurano la pizza alla cipolla, la parmigiana, le cipolline arrosto e in agrodolce, ma l’offerta sarà ampia e variegata, garantendo agli ospiti un’autentica esperienza di gusto. La domenica gli stand apriranno anche a pranzo, dalle 12.30, con alcune differenze nel menù da verificare sui canali social ufficiali della manifestazione.

Il centro storico di Cannara si trasformerà per due settimane in un vero e proprio teatro a cielo aperto, con una mostra mercato ogni sera dal tardo pomeriggio, spettacoli, musica dal vivo e momenti di intrattenimento dedicati anche ai più piccoli. Tra le aree tematiche previste, l’Onion Disco Pub riservato ai giovani e l’Area Bebè, dotata di fasciatoio e spazi accoglienti per le famiglie.

Non mancheranno l’Info Point ufficiale, dove sarà possibile acquistare merchandising legato alla Festa, e i servizi innovativi per gestire al meglio la partecipazione. Grazie alla CipollApp, scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play, i visitatori potranno riservare il proprio posto in fila, consultare i menù, scoprire il programma degli eventi e accedere a video-ricette esclusive. Va ricordato che non è consentita la prenotazione dei tavoli e che il servizio CipollApp non è attivo per la domenica a pranzo.

La Festa della Cipolla di Cannara si conferma così non solo un evento gastronomico di rilievo, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio, le sue tradizioni e la convivialità che da sempre accompagna questo appuntamento settembrino.