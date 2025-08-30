Grimaldi. Galarte XXVII: premiate le eccellenze calabresi tra cultura, scienza e impresa

Con un’anteprima ricca di ospiti e riconoscimenti si è aperta la XXVII edizione di Galarte, l’associazione che da anni premia le eccellenze calabresi, ispirandosi ai valori della meritocrazia e alla promozione della crescita culturale della regione Calabria.

A moderare l’incontro tenutosi a Grimaldi (Cosenza) è stata Elvira Sangineto, che ha sottolineato l’onore di guidare un evento capace di valorizzare professionisti e personalità che rappresentano il meglio della Calabria nei rispettivi campi.

Tra i premiati:

Pasquale Anselmo , attore e doppiatore, voce italiana di Nicolas Cage;

, attore e doppiatore, voce italiana di Nicolas Cage; Franco Ferraro , caporedattore Sky TG24 e conduttore di Seven;

, caporedattore Sky TG24 e conduttore di Seven; Prof.ssa Francesca Guerriero , direttrice del DIMEG Unical;

, direttrice del DIMEG Unical; I medici Bruno Amantea e Pasquale Gagliardi ;

e ; Gli imprenditori Massimino Magliocchi e Paolo Ippolito ;

e ; Lo speleologo Consuele Marano ;

; L’avvocato Renato Rolli ;

; La Protezione Civile di Grimaldi, per l’impegno costante sul territorio.

Il tavolo di presidenza era composto da Giacomo Vercillo, presidente Galarte, Rosa Rocchetto, assessora alla Cultura del Comune di Grimaldi, e Alessia Cipolla, scrittrice e content-creator, autrice del libro “L’odore amaro degli ultimi incontri”.

La serata ha ospitato anche la presentazione della mostra fotografica di Gianfranco Bellusci, dedicata all’identità arbëreshë, curata dalla giornalista Antonietta Malito. Madrina dell’evento è stata la Dott.ssa Vanna Licursi, che ha indossato l’abito tradizionale accompagnato dalla keza, il copricapo nuziale simbolo della cultura arbëreshë.

L’anteprima ha dato così il via a un’edizione che promette di confermare Galarte come uno degli appuntamenti più significativi per la valorizzazione delle eccellenze calabresi.