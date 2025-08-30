Gubbio, incendio in un modulo abitativo di legno: Vigili del fuoco in azione a Nerbici

Paura nella mattinata di oggi in località Nerbici, nei pressi del monastero delle suore di clausura, dove un incendio ha interessato un modulo abitativo in legno.

All’arrivo dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, le fiamme avevano già avvolto gran parte della copertura in legno del tetto ventilato. I pompieri hanno provveduto a domare l’incendio e successivamente a smantellare la copertura in laterizio, così da mettere in completa sicurezza la struttura ed evitare ulteriori rischi di propagazione.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti.

All’operazione hanno preso parte diversi mezzi: un’Autobotte pompa (ABP), un’Auto pompa serbatoio city (APS city) e un modulo antincendio boschivo, tutti provenienti dal distaccamento di Gubbio.