Bambini con SMA in Palestina: l’appello di Famiglie SMA APS ETS

Grazie a Famiglie SMA APS ETS e alla mia presidente Anita-gaga Pallara per mettere sempre al primo posto i nostri bambini, in qualunque parte del mondo siano! #WeAreFamiglieSMA

“In Palestina ci sono bambini con SMA che oggi non hanno più nulla:

nessuna terapia, nessuna cura, nessuna speranza di assistenza.

Siamo in contatto con le loro famiglie.

Ogni giorno ascoltiamo la loro paura, la loro disperazione, il loro grido di aiuto.

È straziante e profondamente ingiusto: bambini innocenti, che non hanno nulla a che vedere con guerre e violenze, stanno pagando con la vita e con la salute.

Come esseri umani – ancor prima che come associazione – non possiamo e non vogliamo girare la testa dall’altra parte.

Ci auguriamo che anche l’Italia scelga di attivarsi, di non restare ferma.

Perché davanti a tanto dolore, davanti a tanta ingiustizia,

l’unica risposta che non possiamo permetterci è il silenzio”.

