Galleria ferroviaria di Pizzo, un viaggio nella storia calabrese

di Antonio Montesanti *

Ogni imbocco di galleria ferroviaria è un’ occasione di scoperta in Calabria.

Questo è l’ imbocco della galleria di Pizzo, lunga poco più di un chilometro.

Finita di costruire nel 1893, praticamente attraversa per intero la collina su cui è costruita parte della città compresa tra la piazza e la chiesa di San Francesco di Paola.

Ovviamente risparmiando lo scoglio, il pizzo appunto, su cui è costruita la parte antica di Pizzo, compresa tra il Palazzo Ducale (ex Gagliardi) ed il Palazzo del Governatore Alcalà, oggi Bisogni-Taccone di Sitizano.

Insomma, passando sotto la città, ne ha rivelato per intero la consistenza e la fragilità.

Fa parte dei tratti più antichi della Eboli – Reggio Calabria … eppure non lo dimostra!

* storico e artista