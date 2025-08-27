Galleria ferroviaria di Pizzo, un viaggio nella storia calabrese
di Antonio Montesanti *
Ogni imbocco di galleria ferroviaria è un’ occasione di scoperta in Calabria.
Questo è l’ imbocco della galleria di Pizzo, lunga poco più di un chilometro.
Finita di costruire nel 1893, praticamente attraversa per intero la collina su cui è costruita parte della città compresa tra la piazza e la chiesa di San Francesco di Paola.
Ovviamente risparmiando lo scoglio, il pizzo appunto, su cui è costruita la parte antica di Pizzo, compresa tra il Palazzo Ducale (ex Gagliardi) ed il Palazzo del Governatore Alcalà, oggi Bisogni-Taccone di Sitizano.
Insomma, passando sotto la città, ne ha rivelato per intero la consistenza e la fragilità.
Fa parte dei tratti più antichi della Eboli – Reggio Calabria … eppure non lo dimostra!
* storico e artista