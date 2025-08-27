Biella, lava il cane nell’autolavaggio: denunciato un 57enne per maltrattamento di animali

Ha insaponato e sciacquato il suo cane con la lancia ad alta pressione di un autolavaggio in centro a Biella. Protagonista del gesto un 57enne, identificato e denunciato dai Carabinieri Forestali del NIPAAF con il supporto del personale del NORM della Compagnia Carabinieri di Biella.

Il video, registrato da un cittadino e consegnato alle autorità il 14 agosto, mostrava un cane di piccola taglia legato, insaponato con schiuma attiva e poi risciacquato con un getto ad alta pressione: un comportamento definito crudele e inaccettabile. Le immagini hanno subito fatto scattare l’indagine, coordinata dalla Procura di Biella.

L’uomo è stato convocato negli uffici dei Carabinieri, dove alla presenza di un medico veterinario dell’Asl di Biella gli sono state notificate le accuse. Il cane, regolarmente microchippato, è stato visitato e trovato fortunatamente in buone condizioni di salute.

L’indagato dovrà ora rispondere dei reati previsti dal Codice Penale agli articoli 544 ter (maltrattamento di animali) e 727 (abbandono di animali).