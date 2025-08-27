Colore giallo dorato intenso, gusto leggermente amarognolo e piccante, simile a quello dello zenzero e della senape, origini antiche: la curcuma è una spezia molto apprezzata per le sue proprietà benefiche e per i suoi molteplici usi in cucina. Si può trovare anche combinata con lo zenzero oppure mescolata ad altri alimenti. Per esempio, il Vivaio Venturi di Bellaria Igea Marina (RN) coltiva e produce curcuma in polvere così come olio di oliva alla curcuma e persino miele alla curcuma. Queste sfiziosità si possono acquistare direttamente in vivaio oppure online sul sito aziendale (con spese di spedizioni gratuite sopra i 50 euro). Qui di seguito vi proponiamo alcune appetitose ricette con la curcuma, facili da preparare e tutte da provare!



Risotto alla curcuma



Ingredienti:

– 300 g di riso basmati

– 1 cucchiaino di curcuma in polvere

– 1 cipolla media tritata

– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

– 600 ml di brodo vegetale

– Sale q.b.

– Prezzemolo fresco tritato

Procedimento:

1. In una casseruola, scaldare l’olio d’oliva e soffriggere la cipolla tritata fino a quando diventa trasparente.

2. Aggiungere la curcuma e mescolare per qualche secondo.

3. Unire il riso e tostarlo per un paio di minuti, mescolando di tanto in tanto.

4. Versare il brodo vegetale caldo, aggiungere il sale e portare a ebollizione. Coprire e cuocere a fuoco basso per circa 15-20 minuti, finché il riso non assorbe tutto il liquido.

5. Servire caldo, guarnito con il prezzemolo fresco precedentemente tritato.

Zuppa di lenticchie e curcuma



Ingredienti:

– 200 g di lenticchie rosse

– 1 cucchiaio di curcuma in polvere

– 1 carota tagliata a dadini

– 1 cipolla tritata

– 2 spicchi d’aglio schiacciati

– 1 litro di brodo vegetale

– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

– Sale e pepe q.b.

– Succo di limone (a scelta)

Procedimento:

1. In una grande casseruola, scaldare l’olio d’oliva e soffriggere la cipolla, l’aglio e la carota finché si ammorbidiscono.

2. Aggiungere la curcuma e mescolare per 1 minuto.

3. Versare le lenticchie e il brodo vegetale. Portare a ebollizione, poi coprire e cucinare abbassare la fiamma a livello medio-basso.

4. Cuocere per circa 25-30 minuti, fino a quando le lenticchie si sono intenerite. Aggiungere una manciata di sale e pepe.

5. Prima di servire, spruzzare del succo di limone per un tocco di freschezza.

Smoothie alla curcuma



Ingredienti:

– 1 banana matura

– 1 tazza di latte di mandorle

– 1 cucchiaino di curcuma in polvere

– 1 cucchiaio di miele (o sciroppo d’acero)

– ½ cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

– 1 pizzico di pepe nero

Procedimento:

1. Versare tutti gli ingredienti in un frullatore e frullarli fino a ottenere una composta omogenea.

2. Assaggiare e regolare la dolcezza del preparato, aggiungendo altro miele o sciroppo d’acero.

3. Servire in un bicchiere alto da latte freddo, decorando la superficie dello smoothie con una spolverata di curcuma

Pollo al curry con curcuma

Ingredienti:

– 500 g di petto di pollo tagliato a cubetti

– 2 cucchiai di curry in polvere

– 1 cucchiaino di curcuma in polvere

– 1 cipolla tritata

– 2 pomodori pelati e tritati

– 200 ml di latte di cocco

– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

– Sale e coriandolo fresco

Procedimento:

1. Scaldare l’olio d’oliva in una padella e soffriggere la cipolla finché si indora

2. Adagiare i petti di pollo in padella e rosolarli su entrambi i lati. Aggiungere il curry e la curcuma, mescolandoli alla carne e alla cipolla.

3. Versare i pomodori tritati e il latte di cocco.

4. Cuocere a fuoco lento per una ventina di minuti, portando il pollo a cottura.

5. Nel frattempo bollire del riso basmati per 10-12 minuti e scolarlo.

6. Servire il pollo al curry accompagnato da un contorno di riso basmati e guarnire il tutto con del coriandolo fresco.