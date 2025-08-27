Ricette con la curcuma: facili da preparare e tutte da provare!
Colore giallo dorato intenso, gusto leggermente amarognolo e piccante, simile a quello dello zenzero e della senape, origini antiche: la curcuma è una spezia molto apprezzata per le sue proprietà benefiche e per i suoi molteplici usi in cucina. Si può trovare anche combinata con lo zenzero oppure mescolata ad altri alimenti. Per esempio, il Vivaio Venturi di Bellaria Igea Marina (RN) coltiva e produce curcuma in polvere così come olio di oliva alla curcuma e persino miele alla curcuma. Queste sfiziosità si possono acquistare direttamente in vivaio oppure online sul sito aziendale (con spese di spedizioni gratuite sopra i 50 euro). Qui di seguito vi proponiamo alcune appetitose ricette con la curcuma, facili da preparare e tutte da provare!
Risotto alla curcuma
Ingredienti:
– 300 g di riso basmati
– 1 cucchiaino di curcuma in polvere
– 1 cipolla media tritata
– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
– 600 ml di brodo vegetale
– Sale q.b.
– Prezzemolo fresco tritato
Procedimento:
1. In una casseruola, scaldare l’olio d’oliva e soffriggere la cipolla tritata fino a quando diventa trasparente.
2. Aggiungere la curcuma e mescolare per qualche secondo.
3. Unire il riso e tostarlo per un paio di minuti, mescolando di tanto in tanto.
4. Versare il brodo vegetale caldo, aggiungere il sale e portare a ebollizione. Coprire e cuocere a fuoco basso per circa 15-20 minuti, finché il riso non assorbe tutto il liquido.
5. Servire caldo, guarnito con il prezzemolo fresco precedentemente tritato.
Zuppa di lenticchie e curcuma
Ingredienti:
– 200 g di lenticchie rosse
– 1 cucchiaio di curcuma in polvere
– 1 carota tagliata a dadini
– 1 cipolla tritata
– 2 spicchi d’aglio schiacciati
– 1 litro di brodo vegetale
– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
– Sale e pepe q.b.
– Succo di limone (a scelta)
Procedimento:
1. In una grande casseruola, scaldare l’olio d’oliva e soffriggere la cipolla, l’aglio e la carota finché si ammorbidiscono.
2. Aggiungere la curcuma e mescolare per 1 minuto.
3. Versare le lenticchie e il brodo vegetale. Portare a ebollizione, poi coprire e cucinare abbassare la fiamma a livello medio-basso.
4. Cuocere per circa 25-30 minuti, fino a quando le lenticchie si sono intenerite. Aggiungere una manciata di sale e pepe.
5. Prima di servire, spruzzare del succo di limone per un tocco di freschezza.
Smoothie alla curcuma
Ingredienti:
– 1 banana matura
– 1 tazza di latte di mandorle
– 1 cucchiaino di curcuma in polvere
– 1 cucchiaio di miele (o sciroppo d’acero)
– ½ cucchiaino di zenzero fresco grattugiato
– 1 pizzico di pepe nero
Procedimento:
1. Versare tutti gli ingredienti in un frullatore e frullarli fino a ottenere una composta omogenea.
2. Assaggiare e regolare la dolcezza del preparato, aggiungendo altro miele o sciroppo d’acero.
3. Servire in un bicchiere alto da latte freddo, decorando la superficie dello smoothie con una spolverata di curcuma
Pollo al curry con curcuma
Ingredienti:
– 500 g di petto di pollo tagliato a cubetti
– 2 cucchiai di curry in polvere
– 1 cucchiaino di curcuma in polvere
– 1 cipolla tritata
– 2 pomodori pelati e tritati
– 200 ml di latte di cocco
– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
– Sale e coriandolo fresco
Procedimento:
1. Scaldare l’olio d’oliva in una padella e soffriggere la cipolla finché si indora
2. Adagiare i petti di pollo in padella e rosolarli su entrambi i lati. Aggiungere il curry e la curcuma, mescolandoli alla carne e alla cipolla.
3. Versare i pomodori tritati e il latte di cocco.
4. Cuocere a fuoco lento per una ventina di minuti, portando il pollo a cottura.
5. Nel frattempo bollire del riso basmati per 10-12 minuti e scolarlo.
6. Servire il pollo al curry accompagnato da un contorno di riso basmati e guarnire il tutto con del coriandolo fresco.