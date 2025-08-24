Verso Catania-Foggia: ventuno rossazzurri convocati
In vista della gara con il Foggia, in programma domenica 24 agosto, 2025, alle ore 21.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la prima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, mister Toscano ha convocato ventuno calciatori.
Di seguito, gli atleti a disposizione:
1 Klāvs Bethers
3 Alessandro Celli
4 Salvatore Aloi
6 Andrea Allegretto
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
15 Matteo Di Gennaro
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
22 Gianmarco Bottaro
23 Gabriel Antonio Lunetta
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
32 Francesco Forte
40 Nicolò Ortoli
41 Matias Francesco Giardina
57 Andrea Dini
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
99 Michele D’Ausilio
Squalificati: Martic, Quaini
Indisponibili: Di Tacchio, Forti, Frisenna, Luperini, Rolfini